伊朗阿富汗邊境衝突 釀3死

【本報綜合報道】伊朗與阿富汗因水資源爭端而關係緊張，上周六爆發邊境衝突，至少兩名伊朗邊防軍士兵及一名阿富汗塔利班武裝分子死亡，一名伊朗平民受傷。

事發在伊朗錫斯坦—俾路支斯坦省與阿富汗尼姆魯兹省交界，伊通社引述警方消息指，塔利班武裝分子首先開火襲擊哨站，伊朗邊防軍猝不及防下傷亡慘重，其後開火還擊。伊朗事後關閉米拉克—扎蘭吉過境點直至另行通知，它是連接阿富汗的主要商務口岸。

阿富汗內政部反指伊朗邊防軍開火在先，強調現時情況受控，不希望與鄰國開戰。阿富汗國防部稱，對話及談判是解決任何問題的合理途徑，為戰爭和消極行動尋找藉口不符合任何一方利益。

水權問題各不相讓 阿富汗代理外長穆塔基同日會晤到訪的伊朗特使，商討赫爾曼德河的水權問題，兩國均聲稱擁有該河流的使用權。伊朗總統萊希早前指控，阿富汗違反1973年條約有關兩國平等使用赫爾曼德河的規定，聲稱阿富汗限制流向伊朗東部地區的水流，並阻止伊朗科學家測量水位，聲言不會容忍伊朗人民權利受到侵犯。