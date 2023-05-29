俄54架無人機襲烏 基輔2死3傷

【本報綜合報道】烏克蘭空軍昨日表示，俄羅斯當天凌晨發動空襲，破紀錄出動54架自殺式無人機，其中52架遭擊落。首都基輔市長克里欽科表示，市內防空系統啟動及傳出爆炸聲，至少兩死3傷；基輔州、日托米爾州及蘇梅州等發出防空警報。

煉油廠生產設施受損 該批伊朗製見證者131/136自殺式無人機，從俄羅斯布良斯克州北部及克拉斯諾達爾邊疆區南部起飛，目標是烏克蘭中部地區的軍事設施和關鍵基礎設施。烏克蘭空軍南部與西部司令部聯同防空部隊成功擊退襲擊，摧毀大部分來襲自殺式無人機。

與此同時，克拉斯諾達爾邊疆區政府昨日表示，當天凌晨數架無人機嘗試接近當地一個煉油廠，但全數被擊落；墜落的殘骸造成柴油燃料生產設施受損，沒有引發火警。遇襲煉油廠距離黑海港口新羅西斯克約55公里，上月至少兩度成為攻擊目標。

俄羅斯本月多次出動伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭，根據烏克蘭國家安全與國防事務委員會草擬的決議，總統澤連斯基要求國會對伊朗實施為期50年的新制裁，包括全面禁止與伊朗貿易、投資、轉移技術，伊朗人不得在烏克蘭過境及撤走資產。