向德索援巡航導彈 烏反攻劍指莫斯科

射程500公里 可由F16戰機搭載 烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內上周六宣稱，重奪俄羅斯佔據領土的時刻已經到來之際，德國國防部證實收到烏方提出援助金牛座巡航導彈的要求，它配備480公斤彈頭，最大射程逾500公里，從烏克蘭邊境發射可以打擊莫斯科。

德國傳媒上周五引述德國軍方消息人士報道，烏克蘭迫切需要金牛座巡航導彈，但部分德方官員擔憂烏方會否明智使用武器，可能導致戰爭失控升級。另一問題是導彈發射時需要非常精確及最新資訊，令人懷疑德國是否願意與烏克蘭分享數據。德國國防部發言人表示數天前收到烏克蘭的請求，但拒絕透露細節及成事的可能性。

德總理指援烏武器不可襲俄領土 烏克蘭總統澤連斯基本月較早時與德國總理紹爾茨會面，提出援助金牛座巡航導彈的要求；紹爾茨上周五在愛沙尼亞首都塔林強調，援烏武器不會用於襲擊俄羅斯領土。現時只有德國、西班牙、南韓使用金牛座巡航導彈，發射平台是德國旋風戰機、西班牙F18戰機、南韓F15K戰機，亦可以由烏克蘭日後獲得的美製F16戰機掛載。

金牛座巡航導彈由德國與瑞典研發，性能與英國早前援助烏克蘭的暴風影巡航導彈相似，可以打擊縱深的高價值目標、部隊或燃料庫，摧毀深埋地下掩體等加固目標。德國軍方採購約600枚金牛座巡航導彈，只有約150枚在任何時候都處於作戰狀態；一旦德國正式批准轉移金牛座巡航導彈，很大機會主要由另一用戶西班牙提供。

烏克蘭已經從英國獲得射程逾250公里的暴風影巡航導彈，根據烏克蘭國防部長列茲尼科夫在社交網發布的照片，可見發射平台是烏克蘭空軍蘇24MR攻擊機。法國使用的暴風影巡航導彈名為SCALP-EG，總統馬克龍在英國援助暴風影巡航導彈後表示，法方日後也向烏克蘭提供該款武器，這進一步擴大烏方的防區外打擊武器規模。

當烏克蘭從英國、法國、德國得到防區外打擊武器後，美國提供陸軍戰術導彈系統的壓力勢必大增，美方以擔心烏方利用這款射程300公里的短程地對地彈道導彈攻擊俄羅斯領土為由，過去一年多次公開表明不會援助。惟美國還有大量其他類別防區外打擊武器，例如聯合空對地防區外導彈、聯合防區外武器、防區外陸攻導彈。

烏軍高層強調反攻許勝不許敗 外界預期烏克蘭即將發動春季反攻，扎盧日內沒有透露反攻計劃細節，例如時間及地點。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫上周六表示，軍隊已經準備好反攻，時間可以是明天、後天或本周，強調許勝不許敗，這是烏克蘭躋身成為歐洲大國的歷史機遇。他又稱，打擊俄軍控制中心及軍事裝備存放地點是例行行動。

另一方面，俄羅斯國防部上周六表示，防空部隊成功攔截烏克蘭兩枚暴風影巡航導彈，過去24小時攔截美製M142高機動火箭系統發射的火箭，以及擊落19架無人機。本報綜合報道

金牛座巡航導彈可以精確打擊地面目標。（Getty Images圖片） 金牛座（Taurus）

巡航導彈規格 澤連斯基（左）向紹爾茨（右）提出援助導彈的要求。（Getty Images圖片） 金牛座巡航導彈可威脅莫斯科 金牛座巡航導彈從烏克蘭邊境發射後可打擊莫斯科（圖）。