婦死後遭非法摘肝腎 醫生出獄反告遺屬勒索

安徽省蚌埠市懷遠縣一名男子的母親，2018年因顱腦損傷醫治無效死亡，被多名醫生非法摘取肝臟、腎臟。涉案的安徽、江蘇兩地4名醫生及另外兩人被判入獄，其中一名醫生出獄後反告男事主敲詐勒索46萬元人民幣（約51萬港元）。醫生多次提告不果後，警方近日終於受理案件，立案偵查男事主。

內地傳媒上周六報道，男事主石祥林與母親李萍等人2018年2月被李萍的繼子持斧頭砍傷，其中李萍傷勢嚴重，留醫懷遠縣人民醫院深切治療部，入院第5天處於腦死亡狀態，自主呼吸消失。時任懷遠縣人民醫院深切治療部主任楊素勳，在徵得李萍的丈夫、女兒同意捐贈事主器官後，便把患者基本訊息通報江蘇省南京市鼓樓醫院器官獲取組織辦公室負責人、肝膽外科主任醫師黃新立。

改裝救護車做手術 黃新立聯繫北京市一間醫院，尋求接受移植的醫院和病人。時任淮北礦工總醫院蘆岭分院口腔科醫生王×良與同案被告黃×陽乘坐改裝救護車，前往懷遠縣人民醫院。根據黃新立的安排，另一被告人、時任江蘇省人民醫院肝膽外科主任醫師陸×也趕到懷遠縣。李萍在2月15日凌晨搶救無效死亡，陸×在王×良協助下，在私自改裝的救護車上對李萍實施肝臟和雙腎摘取手術，器官由黃×陽乘坐高鐵送往北京市。

康復出院的石祥林得知此事後開始上訪控告，指母親捐贈器官沒有紅十字會人員參與，又未通過正常渠道進行。2019年，懷遠縣公安局先後帶走楊素勳、黃新立等人展開刑事偵查，由懷遠縣人民檢察院提起公訴。2020年7月，懷遠縣法院以毀壞屍體罪判處黃新立、楊素勳等6人有期徒刑。

警方立案偵查男事主 石祥林之後繼續向相關部門控告黃新立、楊素勳等人涉嫌組織出賣人體器官罪，相關人等作無罪申訴，並反告石祥林2018年多次敲詐勒索，警方2021年不予立案決定，楊素勳等人循民事控告石祥林。上周五，石祥林家人及楊素勳證實，警方立案偵查石祥林。本報綜合報道