武漢催債 259企業拖欠逾3.4億

武漢市財政局還將該市下屬的5個區財政局也列入借款未還單位，江夏區財政局欠款最多，達到1,252萬元（約1,402萬港元）。

武漢市財政局等部門採取郵寄送達等方式催收該等債權，惟目前表格內債務人及相應擔保人未還債。長江資產表示，自公告發布日起3個月內，任何單位或個人可以向長江資產提供相應債務人的資金、實物、權益等財產線索，經長江資產審查核實後，向其支付酬金，承諾舉報人的身份予以保密。