武漢催債 259企業拖欠逾3.4億
【本報綜合報道】內地多地政府近期頻傳債務問題，引起外界關注。內地傳媒上周六報道，湖北省武漢市金融監管機構公開披露259間企業拖欠政府債務，並敦促立即償還。債務清單顯示，欠款最少為一萬元（人民幣‧下同，約1.1萬港元），最多達2,353萬元（約2,636萬港元），全部欠款合共超過3億元（約3.4億港元）。
5區財政局亦列借款未還
武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司上周五在內地傳媒發布債務催收聯合公告，要求相關企業單位償還截至2018年末仍然未償還的欠款，其中東風武漢輕型汽車有限公司欠款最高。
武漢市財政局還將該市下屬的5個區財政局也列入借款未還單位，江夏區財政局欠款最多，達到1,252萬元（約1,402萬港元）。
武漢市財政局等部門採取郵寄送達等方式催收該等債權，惟目前表格內債務人及相應擔保人未還債。長江資產表示，自公告發布日起3個月內，任何單位或個人可以向長江資產提供相應債務人的資金、實物、權益等財產線索，經長江資產審查核實後，向其支付酬金，承諾舉報人的身份予以保密。
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