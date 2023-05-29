專家指新疫情症狀輕 不礙經濟

張文宏

【本報綜合報道】內地新冠疫情由上月下旬開始升溫，本月中後進入低水平波浪式流行態勢。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，出現第二波疫情是科學規律，但是整體波幅低、症狀要輕，醫療資源的應對也更為有效，並且不應該窒礙經濟。

防控形勢平穩可控 內地傳媒周日報道，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，由Omicron XBB系列變種株引起的疫情仍然持續，但全國整個防控形勢平穩可控。從發燒門診就診情況來看，上月下旬以來就診患者增加，但整體數量遠低於上一波疫情流行高峰時的發燒門診就診量，患者絕大部分都是輕症。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，不論是輸入或本土病例，XBB系列變種株佔比均較高，跟全球比率基本一致，其致病力沒明顯變化。北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，他們觀察到再次染疫的人群主要是年輕人和青壯年，介乎18歲到60歲，症狀比首次染疫時明顯輕。

張文宏近日提到，當人群免疫力降低和病毒變種就會出現第二波疫情，這時候病死率會非常低，雖然處於病毒感染的一個時間節點內，有很長的拖尾效應，但對整體的經濟生活不應該造成巨大影響，也不應該因此過度採取防疫措施。他期待未來有更多更新的二價疫苗覆蓋Omicron，相信未來對新冠的處置方式愈來愈接近流感。