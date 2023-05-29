超強颱風逼近台灣 綠島旅客撤離

【本報綜合報道】超強颱風「瑪娃」接近台灣，在其外圍環流影響下，台東往返綠島的船班次昨天中午過後全部停航，綠島客輪一早便撤離遊客。氣象專家估計，台灣最快今天發布海警，但認為「瑪娃」登陸當地的機會不大。

專家指登陸機會不大 昨天一早有不少遊客在新竹南寮漁港等候乘船往綠島，航港局東部航務中心呼籲民眾留意航班開停航資訊，以免滯留離島。船公司當天上午緊急疏散綠島遊客，第一班抵達台東的客輪共317人，有遊客原本預計今天才回台東，得知受颱風影響便提前搭船離開。當時島上約有1,000多名遊客等待撤離，台東海邊已經出現約3米高長浪。

「瑪娃」在台灣東南方1,000公里左右的海面上，雖然速度放緩，但持續向台灣東南方海面接近。中央氣象局發布長浪即時訊息，不排除今天發布海上颱風警報。「瑪娃」今天將逐漸轉向北面，之後沿台灣東方海面緩緩北上，影響台灣天氣時間將比之前預計的更長。雖然發布陸警的機率低，但不排除暴風圈邊緣碰到花東沿岸。