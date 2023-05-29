檢石遇水電站放水 兩教師喪命

貴州慘劇 揭校方美化校園迎合領導 貴州省畢節市織金縣馬場鎮布底小學早前收到上級指示，校園裝飾缺少本土元素，校內6名教師上月13日到凹河河灘檢鵝卵石打算裝飾校園，上游引子渡水電站突然放水，導致兩名教師遭沖走溺亡。面對死者家屬追責，校方否認安排檢石美化校園。縣委宣傳部指具體情況正在核實，已經成立聯合調查組調查。

內地傳媒周日報道，溺亡教師分別是在布底小學任職的41歲男子李地軍，以及在布底幼兒園從事學前教育工作的26歲女子徐倩。

李地軍是家中唯一經濟支柱，除了兩名未成年的兒女外，他還要供養一名七旬母親；李妻事發後身心無力，情況糟糕。李的親屬表示，事發後與當地政府部門多次溝通，對方要他們拿取驗屍報告，建議使用司法程序起訴水電站，說無條件提供法律援助，但家屬認為幾方面都有責任。

縣委宣傳部專組調查 布底幼兒園和小學同處一個校園，徐倩的妹妹小徐表示，家中兩老都是49歲，父親肝癌晚期，母親有脊髓腫瘤，四肢不太有知覺；姊姊出事至今40多天，目前未有處理結果。布底小學校長張習軍否認老師檢鵝卵石與上級檢查有關，事發後公安機關、地方政府和教育部門一直關心這件事，學校也派人探望死者家庭。被問及為何是6名老師一起到河中檢鵝卵石，張習軍表示不清楚事件，猜測他們一起約出去玩。

對於事發地帶是否危險地帶，鎮政府人士指現場設有凹河萬畝櫻桃基地，除了上述教師也有其他遊客，強調水電站到事發河灘有約6公里、7公里，放水並非一瞬間就下來，相信水位逐漸升高，李地軍和徐倩有隨其他人撤離，但卻為時已晚。

內地傳媒就事件詢問當地其他政府部門，織金縣縣委宣傳部新聞媒體聯絡服務中心負責人指，對老師溺亡悲劇感到痛心，相信在聯合調查組調查下，具體情況很快有結果。本報綜合報道