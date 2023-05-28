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NASA發射兩枚衞星研風暴
美國太空總署（NASA）前日在新西蘭北島的馬希亞半島，發射兩枚風暴研究衞星，它們將比其他氣象衞星更頻繁地收集圖像和熱帶風暴數據。今次是NASA兩周內第二次發射相關衞星，首兩枚是在月初從同一發射台升空。
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