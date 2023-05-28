保護區現百米西藏柏木 亞洲最高

【本報綜合報道】中國西藏自治區林草局前日公布，由北京大學牽頭的聯合調查隊在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮，發現一棵高達102.3米的西藏柏木，刷新按樹種排名的世界最高樹列表，成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種，同時也刷新亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。

無人機及激光雷達測量 研究人員利用無人機與背包激光雷達，精準測量西藏柏木巨樹聚生區域，得到巨樹群的精準3D雲模型。經高度測量，發現其中一棵西藏柏木高達102.3米，打破中國與亞洲的最高樹紀錄，躋身按樹種排名的世界最高樹列表，位列第二。研究團隊獲取該樹的精細3D雲數據，測量其胸徑為293厘米，並採用無人機攝影的方式獲取了巨樹等身照。

除了西藏柏木最高樹外，今次研究還發現大量85米以上的樹木，包括90米以上高樹25棵，大幅提升中國以至亞洲的樹高紀錄，是目前中國乃至亞洲經過精準測量發現的巨樹高度和分布密度最高的區域，充分體現雅魯藏布大峽谷地區森林生態系統的原真性、獨特性和生物多樣性的保護價值。