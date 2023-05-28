燙傷毀容女創粉底 美妝巨頭賞識

【本報綜合報道】加拿大一名伊拉克裔女子小時候被熱油燙傷，導致面上留下永久傷疤女子，在成長路上遭受欺凌，只好使用化妝品粉底掩飾疤痕。由於她一直無法找到理想產品，故決定自設品牌，並開發40款粉底，結果獲市場讚好，得以在美妝連鎖巨頭旗下加拿大及美國網站銷售。

6歲遮傷疤 難覓心頭好 加媒前日報道，36歲的哈米德（Basma Hameed）2歲在家鄉廚房被熱油燙傷，左面留下永久傷疤，之後過上被人指指點點生活。為了掩飾疤痕，她6歲開始使用粉底，卻一直難以覓得心頭好，理由是其傷疤有很多顏色變化，市面產品無法與其皮膚相容，因此決定長大後成立個人品牌，推出任何人能夠接受產品。

2011年，哈米德在加拿大多倫多開設一間診所，透過紋身方法掩蓋傷疤，自此漸漸出名。透過開設診所經驗，加上能夠製作任何人膚色化妝品，她早前終於成立個人品牌，推出40款粉底，達成兒時夢想。

踏入今年3月，哈米德迎來喜訊。得益於一間全球知名美妝連鎖巨頭推行多元化及包容性行動計劃，她的產品獲對方賞識。