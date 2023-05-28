監獄女嬰奮鬥考入哈佛

父親良師伴成長關懷 美國德州一名因母親犯事入獄而在牢中出生的女孩，在成長過程中自強不息努力學習，更獲哈佛大學錄取改寫人生。

美媒前日報道，18歲的卡斯特納（Aurora Sky Castner）出生於母親服刑的監獄，其後由父親一手帶大。卡斯特納入讀小學後，教師發現她的優秀潛質，透過學區牽線搭橋令她認識導師哈姆比（Mona Hamby）。

擬開學後攻讀法律 在對方幫助下，卡斯特納一路學習優異，至上周四從高中畢業，並獲哈佛大學提早取錄，計劃在秋季開學後修讀法律。在寫給哈佛的申請文書中，卡斯特納開頭便寫道：「我出生在監獄。」

在成長過程中，哈姆比不僅帶領卡斯特納體驗挑選眼鏡、理髮等生活，還在去年3月與丈夫帶卡斯特納參觀哈佛大學校園，促使她最終選擇該校。哈姆比稱，自己僅在卡斯特納14歲時與對方的母親說過一次話，自此認識到卡斯特納需要更多陪伴。她認為現今青少年不僅在學校活動，還在個人生活需要指導。卡斯特納對哈姆比的幫助十分感激，並形容對方教給自己的一切都非常有價值。本報綜合報道