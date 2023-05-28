美債限傳近共識 拖到2025避大選

美國提高債務上限死線愈逼愈近，白宮與國會共和黨議員未達共識，財政部長耶倫前天警告國家最快6月5日出現債務違約問題。民主黨總統拜登同日稍後時間暗示雙方有望化解分歧，據報雙方或同意把限期延至2025年，同時需要削減聯邦政府部分開支。

在前往馬里蘭州大衞營度過陣亡將士紀念日長假期前，拜登前天透露白宮與共和黨人非常接近達成協議，「我很樂觀」。他指雙方正在談判當中，期望當晚能夠知道結果。然而，截至美國翌日凌晨時間，雙方仍未公布任何結果。一名了解過程官員估計，有關談判極有可能拖到周末完成。

耶倫料需提高244.9萬億 另一邊廂，共和黨國會眾議員、其中一名談判代表麥克亨利（Patrick McHenry）也稱，他期望雙方能夠達成共識，不過必須確保一致同意協議內容。他形容談判當前挑戰依然重大，不知何時何日才能夠解決彼此爭議。

拜登及麥克亨利發表言論前，耶倫估計，除非國會同意提高31.4萬億美元（約244.9萬億港元）債務上限，否則美國最快下月5日出現債務違約問題，較原先估算日子遲了4天。她警告一眾國會議員若在提高債務上限方面不作為，將造成嚴重困難，包括財政部沒有足夠資金履行政府義務，也會損害國家領導全球地位，又指旗下部門動用2015年以來從未用過非常措施，維持國家財務狀況至今。

勢就聯邦政府開支設限 多間美國傳媒引述消息報道，白宮與國會共和黨人已進一步縮短分歧，包括幾乎同意延長有關限期至2025年，同時限制聯邦政府開支，軍方及退伍軍人開銷除外。另有傳媒指出，若雙方最終達成協議，那提高債務上限問題就不會成為2024年總統選舉政治議題。

國際貨幣基金組織（IMF）的負責人，格奧爾基耶娃前天與耶倫會面後也警告，全球正關注美國會否提高債務上限，並形容目前正身處最後時刻。本報綜合報道

耶 倫 麥克亨利 美國債務上限分歧或將化解。