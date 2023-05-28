兩岸國際

星洲員工涉辱客 南方航空徹查

中國內地傳媒上周六報道，一名男乘客聲稱上周二在新加坡樟宜機場櫃位辦理登記手續，準備乘坐中國南方航空公司CZ546航班前往重慶。櫃台職員告知調換至安全通道附近座位需要額外繳費時，他要求對方出示或解釋收費標準卻遭冷待，更被辱罵是狗。南方航空表示正在調查事件。（綜合報道）
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