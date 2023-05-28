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倫敦3機場故障 兩萬旅客受阻
英國倫敦周邊多個主要機場及港口的電子護照閘門上周五故障，導致大排長龍，延誤時間長達3小時，內政部稱設法修復。受影響的是希思路機場、斯坦斯特德機場、吉域機場，約兩萬名旅客受阻，逾175個航班取消，並影響昨早服務，多佛爾港到法國加來的渡輪同樣中斷。（綜合報道）
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