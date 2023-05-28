美報告：海豹隊選拔重傷風險高

領導和醫療監督不足

調查發現，近年來海豹突擊隊的選拔過程在領導不力和醫療監督不足下，已經變得很危險，有缺乏經驗的教官專注於淘汰參加者和「追趕群雄」，而不是培養團隊精神，導致流失率顯著增加，亦有指揮官要求教官繼續逼迫參加者，形容他們比前幾代人的精神韌性差。部分參加者在基礎水下爆破訓練期間，使用增強性能藥物，非法使用此類藥物對健康構成重大危害，也違背海豹突擊隊精神和海軍核心價值觀。