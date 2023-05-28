美司令：將與日形成戰線懾華

貝 格

【本報綜合報道】美國海軍陸戰隊司令貝格（David Berger）上周四在華盛頓接受日本傳媒訪問，關於2025年前在日本沖繩部署的海軍陸戰隊瀕海作戰團作用，強調將威懾向台灣施壓的中國大陸，海軍陸戰隊將與日本自衞隊形成牢固的統一戰線。

貝格表示誰都不希望發生紛爭，強調在發生戰鬥前發揮威懾力很重要。他稱將採取態勢，使中國大陸認識到進攻台灣非常困難、將付出代價。他對過去10年到15年中國大陸增強導彈部隊表達危機感，指連接沖繩到台灣、菲律賓的第一島鏈軍事重要性，現階段並無部署中程導彈的計劃，但稱假設在日本部署需要政府間進行磋商。

指中美有必要保持溝通 貝格強調，統領駐日美國海軍陸戰隊的第三海軍陸戰隊遠征軍，與日本自衞隊關係非常緊密，瀕海作戰團除了具備反艦和防空能力外，還有後方支援的功能。他又指有必要與中國大陸保持溝通，希望下月2日至4日在新加坡舉行「香格里拉對話」亞洲安全會議期間，美國國防部長奧斯汀與中國大陸國防部長李尚福能夠舉行會談。