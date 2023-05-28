山東號穿越台海 台軍監控

【本報綜合報道】中國大陸航空母艦山東號上月初參與解放軍針對台灣的環島戰備警巡及演習，台灣國防部昨天表示，山東號與另外兩艘軍艦組成編隊，當天中午通過台灣海峽，沿海峽中線以西向北航行，台軍出動任務艦機及陸基系統綿密監控。

上周五拍攝的衞星圖像顯示，山東號位於香港東南方約203公里的南海海域並航向東北方。山東號母港位於海南省三亞市，該艦上月5日至24日在台灣東部及東南部對出的菲律賓海海域活動，完成對台環島戰備警巡及演習後，持續向東航行深入太平洋，上月16日最接近美國西太平洋戰略要地關島，相距約740公里，之後回航。

此外，中國國防部網站上周四發布照片，顯示隸屬於南部戰區海軍的055型萬噸級驅逐艦咸陽號及遵義號編隊航行。這兩艘軍艦本月7日參與為期4天的聯合海上訓練，內容涉及使用武器、損害管制、編隊機動，旨在改善部隊快速回應及協調能力。

美兩航母在台外海戒備 美國目前在西太平洋部署兩艘航空母艦，分別是從西岸調派而來的尼米茲號，以及前沿部署日本的列根號。尼米茲號在解放軍對台戰備警巡及演習期間，在台灣東北部外海戒備，與山東號隔海對峙；列根號將接替尼米茲號，展開其年度春季巡航。

另一方面，台灣國防部昨天通報，上周五清晨6時至翌日清晨6時，發現解放軍33架次飛機及10艘次艦艇在台灣周邊活動；其中12架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南及東南空域，它們分別是4架蘇30戰機、4架殲10戰機、一架運8反潛機、一架無偵7無人偵察機、一架殲16戰機，以及一架從軍艦起飛的直9反潛直升機。