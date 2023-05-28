獲華使賀百歲壽辰基辛格：台灣問題無法解

【本報綜合報道】上周六是美國前國務卿基辛格百歲壽辰，新任中國駐美大使謝鋒前一天在康涅狄格州肯特郡會見他表達中方的祝賀，二人就中美關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。基辛格日前受訪時直言，自己視中國為危險的潛在對手，但美國需要尋求對話避免兩國開戰，又形容台灣是「一個無法解決的問題」。

視中國為危險潛在對手 基辛格對第二次世界大戰後的中美關係發展扮演重要角色，1969年至1975年任國家安全顧問，期間1973年至1977年成為國務卿。他1971年訪問中國，促成時任美國總統尼克遜1972年歷史性訪華，為兩國關係正常化鋪路。在《華爾街日報》上周五刊登的訪問中，基辛格指現任總統拜登的對華政策，幾乎與前朝特朗普政府一樣，都是把中國列為對手，並認為自身可防止中方實現其「專橫跋扈的意願」。

基辛格形容中美是兩個不同文化、帶有全球歷史性觀點的社會並互相對抗。外界關注中美爆發衝突的機會日增，他指以現今武器及在各個社會高度互相整合的情況下，世界大戰將摧毀文明；美國不能夠輕率地對抗，中美兩國領袖對話現時是最重要，他們將同意各自擁有世上最危險的能力，執行政策時減少爆發軍事衝突的機會。

在台灣問題上，基辛格稱「除了時間外，就沒有解決方法」，所以歡迎一個可以維持現狀多年的方案，例如雙方在此期間不會互相威脅，或限制針對另一方的軍事部署。他認為美國對台的措詞必須謹慎，不要令外界以為美方把台灣視為一個國家；又相信中國領導人對涉台討論持開放態度，但強調「不是我們（美國）向他說，你需要在以下10個領域向我們展示進展，然後我們將獎勵你」，這個做法是不可行。