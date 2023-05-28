王文濤晤戴琪 聚焦中美經貿關稅

關切涉台問題及國家非市場行為 中美高級經貿官員連續兩天會面。中國商務部長王文濤上周五在美國密歇根州底特律參加亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。中方就經貿領域、涉台問題、印太經濟框架等提出關切，美方指有必要解決中國在經濟與貿易政策，由國家帶頭進行非市場行為所造成的不平衡現象。

美憂中方向在華公司採取行動 這是繼上周四在華盛頓與美國商務部長雷蒙多會晤後，王文濤再度與美國政府經貿代表接觸。他與戴琪就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行坦誠、務實、深入的交流，並就其他重點問題提出關切，包括美對華經貿政策、301關稅，雙方同意繼續保持交流溝通。中國商務部提到的經貿領域涉台問題是指美台21世紀貿易倡議，印太經濟框架旨在加強美國與印太地區的聯繫，但被指有意排除中國。

美國貿易代表辦公室表示，戴琪先介紹美國今年主辦APEC的優先事項，之後與王文濤討論美國貿易關係在全球經濟的重要性，強調雙方有必要繼續往來，在中美元首會晤的基礎上維持溝通渠道開放，並關注中國對在華營運的美國公司採取之行動。雷蒙多與王文濤會面時，也就中國近期接連對在華的美國公司採取行動表達擔憂。

美日允制訂研新半導體時間表 王文濤在APEC貿易部長會議發言時提到，當前世界貿易組織改革加速推進，亞太地區經濟體要積極參與，推動爭端解決機制早日恢復運行，盡快全面結束投資便利化談判，今年內實質性結束電子商務談判。他表示，亞太地區經濟體要加強合作，聚焦成員普遍關注、共識度較高的領域，中國作為發展中大國，願意作出應有貢獻。

另一方面，雷蒙多上周五在底特律與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，一致同意制訂研發新一代半導體的時間表，並加強在生物技術、人工智能、量子技術合作等。西村康稔當天也與王文濤舉行會談，他要求中方盡快釋放3月在北京因涉嫌觸犯《反間諜法》而被捕的日籍製藥公司男職員，又要求中方取消在福島核災後對日本食品的進口限制。這是3年半來日本經濟產業大臣與中國商務部長的首次會談。本報綜合報道