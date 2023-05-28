科索沃塞族地區爆衝突 歐美關注

科索沃北部4個城市上月舉行選舉，約5萬名塞族人抵制，抗議當局未給予更多自治權。最終當選人均來自阿爾巴尼亞族政黨，塞族人表明拒絕合作。科索沃警方上周五指摘示威者投擲石塊和其他物品，造成5名警察輕傷，並焚毀一輛警車，當地傳出槍聲。警方最終成功護送茲韋錢市市長進入市政大樓，塞族衞生部門指約10人因輕傷和受催淚彈影響求醫。

美國國務卿布林肯批評，科索沃政府的行動違背美歐建議，損害幫助科索沃和塞爾維亞關係正常化的努力，將影響美國與科索沃雙邊關係；英國、法國、意大利、德國和美國發表聯合聲明呼籲科索沃緩和局勢。武契奇強調若科索沃塞族人受攻擊，政府不會坐視不理，科索沃總統奧斯馬尼稱，警方對武契奇的非法機構和犯罪集團採取合法行動。