科索沃塞族地區爆衝突 歐美關注
【本報綜合報道】科索沃北部塞爾維亞族地區示威者上周五阻撓新當選的阿爾巴尼亞裔市長進入辦公室，科索沃警方發射催淚彈驅散人群。美國指摘科索沃升級緊張局勢，塞爾維亞總統指示軍隊前往邊境全面戒備。北約駐科索沃維和特派團車輛疑似前往事發地點附近。
塞族人抵制選舉 示威多人傷
科索沃北部4個城市上月舉行選舉，約5萬名塞族人抵制，抗議當局未給予更多自治權。最終當選人均來自阿爾巴尼亞族政黨，塞族人表明拒絕合作。科索沃警方上周五指摘示威者投擲石塊和其他物品，造成5名警察輕傷，並焚毀一輛警車，當地傳出槍聲。警方最終成功護送茲韋錢市市長進入市政大樓，塞族衞生部門指約10人因輕傷和受催淚彈影響求醫。
美國國務卿布林肯批評，科索沃政府的行動違背美歐建議，損害幫助科索沃和塞爾維亞關係正常化的努力，將影響美國與科索沃雙邊關係；英國、法國、意大利、德國和美國發表聯合聲明呼籲科索沃緩和局勢。武契奇強調若科索沃塞族人受攻擊，政府不會坐視不理，科索沃總統奧斯馬尼稱，警方對武契奇的非法機構和犯罪集團採取合法行動。
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