俄偵察船遇襲後無明顯受損

【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周五發布片段，顯示黑海艦隊偵察船伊萬‧胡爾斯號返回母港補給。烏克蘭軍方日前宣稱，無人快艇擊中伊萬‧胡爾斯號造成嚴重破壞，但片段中的伊萬‧胡爾斯號船身沒有明顯受損痕迹，並可以自身動力航行。

機槍擊毀烏無人艇

俄羅斯國防部在聲明表示，伊萬‧胡爾斯號上月下旬起在黑海執行任務，確保土耳其專屬經濟區海域內的土耳其溪、藍溪天然氣管道安全運作，並監視黑海西南部海面狀況，保證糧食協議下的航行安全。該艦上周三在博斯普魯斯海峽東北140公里海域遇襲，船員使用艦上的14.5毫米機槍，悉數摧毀3艘來襲的烏克蘭無人快艇。