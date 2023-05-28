俄偵察船遇襲後無明顯受損
【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周五發布片段，顯示黑海艦隊偵察船伊萬‧胡爾斯號返回母港補給。烏克蘭軍方日前宣稱，無人快艇擊中伊萬‧胡爾斯號造成嚴重破壞，但片段中的伊萬‧胡爾斯號船身沒有明顯受損痕迹，並可以自身動力航行。
機槍擊毀烏無人艇
俄羅斯國防部在聲明表示，伊萬‧胡爾斯號上月下旬起在黑海執行任務，確保土耳其專屬經濟區海域內的土耳其溪、藍溪天然氣管道安全運作，並監視黑海西南部海面狀況，保證糧食協議下的航行安全。該艦上周三在博斯普魯斯海峽東北140公里海域遇襲，船員使用艦上的14.5毫米機槍，悉數摧毀3艘來襲的烏克蘭無人快艇。
聲明強調，伊萬‧胡爾斯號返回克里米亞塞瓦斯托波爾當天，是黑海艦隊史上一個值得紀念的日子。
卡塔爾斯基中尉1829年5月26日指揮雙桅帆船水星號擊敗兩艘土耳其戰船，當伊萬‧胡爾斯號駛入基地時，康斯坦丁諾夫斯基炮台掛出仿製的水星號旗幟，象徵延續黑海艦隊船員的戰鬥傳統。該艦完成補給後，將再次執行任務。
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