俄副外長列議和條件 烏指未撤軍不談判
【本報綜合報道】俄羅斯副外長加盧津昨重申，烏克蘭放棄加入歐盟及北約才能夠恢復和平，並必須承認透過行使人民自決權而產生的新領土安排，被指要求烏方放棄俄佔領土。烏克蘭總統辦公室表示，不會在俄軍未撤出時與對方展開談判。
加盧津表示，為了實現全面、合理及穩定的和平，烏克蘭必須恢復1990年國家主權宣言中規定的中立不結盟地位，拒絕加入歐盟及北約。俄方相信當烏克蘭軍隊完全停止軍事行動及西方不再供應武器的情況下，才有可能實現解決方案，保護俄語人口及少數民族權利是和平解決的基本要素。他強調俄羅斯解決衝突的方法不變，包括保護頓巴斯人民、烏克蘭非軍事化及去納粹化，同時消除對俄羅斯的安全威脅。
普京 盧拉 通話商討局勢
俄羅斯總統普京上周五與巴西總統盧拉通電話，表示俄方對烏克蘭問題持開放態度，願意就烏克蘭問題開放莫斯科的對話窗口。盧拉積極成為俄烏和平調解員，他補充，巴西願意與印度、印尼和中國一起，為追求和平和解決衝突與俄烏雙方對話。
另外，美國國務院公布，國務卿布林肯本月29日至下月2日出訪瑞典、挪威、芬蘭，深化國家安全和經濟優先事項方面的跨大西洋合作。他下月1日至2日訪問芬蘭首都赫爾辛基，屆時發表演說，強調俄羅斯對烏克蘭的侵略在各方面皆是戰略失敗。
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