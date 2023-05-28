俄副外長列議和條件 烏指未撤軍不談判

【本報綜合報道】俄羅斯副外長加盧津昨重申，烏克蘭放棄加入歐盟及北約才能夠恢復和平，並必須承認透過行使人民自決權而產生的新領土安排，被指要求烏方放棄俄佔領土。烏克蘭總統辦公室表示，不會在俄軍未撤出時與對方展開談判。

加盧津表示，為了實現全面、合理及穩定的和平，烏克蘭必須恢復1990年國家主權宣言中規定的中立不結盟地位，拒絕加入歐盟及北約。俄方相信當烏克蘭軍隊完全停止軍事行動及西方不再供應武器的情況下，才有可能實現解決方案，保護俄語人口及少數民族權利是和平解決的基本要素。他強調俄羅斯解決衝突的方法不變，包括保護頓巴斯人民、烏克蘭非軍事化及去納粹化，同時消除對俄羅斯的安全威脅。