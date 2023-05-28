荷或供烏F16 訓練機師料需時多月

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，荷蘭可能在烏克蘭飛行員受訓後，向烏方交付F16戰機。知情人士指，雖然荷蘭願意盡快協助烏克蘭加強防空能力，但飛行員培訓、部署及後勤規劃可能需時多個月。

匿名人士透露，荷蘭政府過去數周牽頭與美國討論，敦促拜登政府准許運送F16戰機予烏克蘭。在英國和比利時支援下，荷蘭及丹麥主導烏軍飛行員訓練聯盟，荷蘭與盟友商討可能部署計劃。荷蘭現有42架F16戰機，當中24架2024年中退役前無法送往烏克蘭；另外18架原定售予參與美國空軍培訓的德拉肯國際公司，但去年12月押後轉讓。知情人士指，烏克蘭可能明年獲得部分正在出售的戰機，或部分目前使用的戰機，進度取決於訓練時間表。荷蘭透過定期保養令所有F16戰機保持適航。

加國向烏供應空對空導彈 荷蘭國防部發言人回應指，將考慮日後向烏克蘭交付戰機的可能，飛行員培訓是目前首要任務。荷蘭首相呂特稱，向烏克蘭轉讓F16戰機取決於美國，該國目前逐步淘汰這款戰機，因此可能有戰機供轉讓。他強調會認真考慮向烏克蘭援助戰機一事，但現時未有最終決定。

另外，加拿大國防部長阿南德上周四宣布，向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括43枚AIM9短程空對空導彈，從加拿大武裝部隊庫存撥出，加強烏克蘭防空能力；AIM9短程空對空導彈是F16戰機其中一款配備的武器。