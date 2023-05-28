烏精銳撤出巴赫木特 留守新兵欠裝備

【本報綜合報道】長達242天的巴赫木特圍城戰是俄烏戰爭最殘酷戰鬥，最終以失守告終。美國《華爾街日報》上周四報道，烏克蘭軍方為了保留精銳部隊準備反攻，把裝備簡陋及訓練不足的動員兵防守巴赫木特，令他們在血腥巷戰陣亡或被俘。

被指缺訓練 軍方否認 在16名來自哈爾科夫州的動員兵中，有11人2月在巴赫木特經歷36小時戰鬥後戰死或被俘。他們大部分是貧民，不少人無業，只有部分人數年或數十年前完成義務兵役，但幾乎沒有人有實戰經驗。

動員兵在基地獲發蘇聯時代的步槍及軍服，度過兩晚之後便送往巴赫木特，編入烏軍第93機械化旅第5連。部分的動員兵以缺乏適當訓練為由拒絕服從命令，其中一人稱從未開過槍及害怕，但軍士長稱「巴赫木特會教你」。

幸存士兵憶述，他在巴赫木特發射人生首枚火箭彈，其他人則形容俄軍突擊下的戰場如地獄，並親眼看着同袍及指揮官陣亡。烏克蘭為了讓接受西方裝備及訓練的部隊保留元氣，參與預期中的反攻，在職業軍人不斷陣亡情況下，派出動員兵及領土防衞部隊上陣，他們有時訓練和裝備不完善。

烏克蘭國防部否認派出缺乏訓練士兵作戰，第93機械化旅一名軍官表示，沒聽說部隊出現同類情況，如發生將是壞事。