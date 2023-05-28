美媒爆料 華特使促停火 佔領烏地歸俄

訪歐斡旋觀點各異 與莫斯科關係受質疑 中國政府歐亞事務特別代表李輝上周五抵達莫斯科與俄羅斯官員討論烏克蘭危機之際，美國傳媒引述知情西方國家官員指，李輝此前訪問歐洲多國傳達明確訊息，美國的歐洲盟友應該堅持戰略自主，並敦促俄烏立即停火，允許俄方保留已經佔領的烏克蘭領土，被指與中方12點立場第一點尊重各國主權有出入。

中國外交部昨日表示，李輝在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫、副外長魯登科、加盧津分別舉行會見會談，就政治解決烏克蘭危機等交換意見。他重申中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

俄感謝北京 願致力護和平 俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫感謝中方在烏克蘭危機問題上持有審時度勢的立場，稱讚北京有意為解決烏克蘭危機發揮的積極作用。他重申俄方致力於通過政治外交手段解決衝突，指烏克蘭及其西方監護者極力阻礙談判恢復。俄羅斯外交部補充，雙方表示願意進一步加強俄中外交合作，始終致力於維護地區和全球的和平穩定。

李輝本月16日至17日訪問烏克蘭基輔，之後轉往波蘭華沙、法國巴黎、德國柏林、比利時布魯塞爾與有關官員舉行會談。《華爾街日報》報道，李輝表示歐洲政府應該迅速採取行動，在俄烏戰爭蔓延前結束衝突。一名曾經與李輝交談的外交官說：「我們已經解釋，除非俄羅斯軍隊撤出，否則凍結衝突不符合國際社會的利益。」

促經濟捨美選華 歐洲回絕 西方國家官員承認，現時否定中國的努力言之尚早，但指北京與莫斯科的關係如此密切，令他們質疑中方是否有能力在談判擔當「誠實」的調停人。另一外交官提到，中國似乎主要關注確保俄羅斯不會輸掉這場戰爭，以及俄羅斯不會使用核武。

報道續指，李輝除了推動俄烏停火外，也試圖分化美國與歐洲盟友。他敦促歐洲政府把中國視為美國以外的一個經濟選項，但獲告知「不可能把歐洲從美國分裂出來」，歐洲亦不會撤回對烏克蘭的支持。一名外交官表示:「他們可能試探西方是否團結，並試圖顯示主動性。」對於上述報道內容，中國外交部暫未回應置評請求。

為了確保李輝收到相同的訊息，與他會面的歐洲國家事前密切協調，並尋求傳達三大關鍵訊息，分別是中國必須繼續施壓阻止俄羅斯使用核武、不會向俄羅斯提供軍事援助、譴責俄羅斯的侵略行為。此外，歐洲國家提出要求，中國應該支持國際社會努力，確保歐洲最大核電廠、目前被俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電廠安全。

今年2月24日俄烏戰爭爆發一周年，中國發表政治解決烏克蘭危機的中方立場，首要提到「公認的國際法，包括聯合國憲章宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」。俄羅斯2014年從烏克蘭強行吞併克里米亞外，同時支持烏東地區的親俄分離武裝勢力；去年9月舉行不獲國際社會普遍承認的「入俄公投」，進一步吞併烏克蘭赫爾松、扎波羅熱、頓涅茨克、盧甘斯克。本報綜合報道

俄羅斯士兵向烏克蘭據點發射反坦克導彈。 俄烏戰爭最新形勢發展 《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》