寧夏破特大電騙案 涉款共值7296萬

【本報綜合報道】寧夏自治區石嘴山市平羅縣公安局上周五公布，破獲一索特大電騙案並逮捕61人，涉案資金逾6,500萬元（人民幣‧下同，約7,296萬港元），這是平羅縣歷年來涉案金額最大、人數最多、社會影響最廣泛的一宗電訊網絡詐騙案。

警方今年3月巡查期間，發現兩名男子使用的銀行卡交易異常頻繁，可能涉嫌幫助電訊網絡詐騙團夥「跑分」並從中牟利。偵查人員循線調查，發現以梁××、黃×為首的電訊網絡詐騙團夥。平羅縣警方輾轉9省31市41縣區，歷時77天展開收網行動，偵破135宗關連案件及逮捕多名涉案人員，他們均對違法犯罪事實供認不諱。

調查77天收網 拘61人 警方審訊後發現，自今年2月中，兩名境外涉案人員通過境外社交軟件，糾集梁××、黃×等11人實施收集銀行卡、跑分和轉移資金等詐騙活動，從中牟取暴利。警方已經扣押凍結涉案資產260餘萬元（約292萬港元），查封雲南省西雙版納州市值42萬元（約47萬港元）房產一套，並扣押涉案銀行卡、手機、電話卡等犯案工具。