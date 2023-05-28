搗冒牌榨菜黑工廠窩點 重慶拘27人

【本報綜合報道】重慶市涪陵區警方近日破獲一宗假冒知名榨菜品牌商標案，逮捕疑犯27人，搗破3處生產「黑工廠」及10個倉儲「黑窩點」，查扣逾13萬包假冒某知名品牌的榨菜，涉案金額4,200多萬元人民幣（約4,700萬港元）。

扣查值4700萬商品 涪陵區公安局早前接報，山東省聊城市有市民在早餐店食用的榨菜有問題，經公司檢驗後證實為假冒偽劣產品。警方協調市場監管部門同步調查，全面梳理食品原輔材料供銷平台、運輸渠道、內外包裝、商標製版印刷、收支網絡後，確認安徽籍湯某與此案有關。隨後，警方專案組分赴江蘇、安徽、浙江、廣東、山東多地實地排查，逐步鎖定骨幹成員身份，發現該涉案犯罪團夥由多名在獄中結識的釋囚組成。

自2022年8月以來，該團夥在安徽省碭山縣一農村偏僻位置開設「黑加工廠」，從外地進購半成品榨菜，並購買仿造某知名品牌商標的外包裝，統一分裝後通過網絡渠道售賣牟利。團夥實行產、儲、售獨立運作以逃避警方查緝，擔當財務、工人和銷售的犯罪成員，分散藏匿安徽、江蘇等地。5名主要疑犯因涉嫌假冒註冊商標罪被依法執行逮捕，其餘團夥成員被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查。