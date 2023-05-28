台旅館藏針孔偷拍 警證攝下5組住客

台灣一對情侶早前入住宜蘭縣礁溪鄉一間知名溫泉旅館，在房內發現角度明顯對準床位方向針孔攝錄機，立即拍下相關證據及聯絡警方。經調查後，警方證實針孔攝錄機拍到5組客人入住溫泉旅館房間過程，正調查案情，盡快逮捕疑犯歸案。

角度下垂 未拍到人貌 台媒上周報道，一對情侶上周日入住礁溪鄉某間旅館，當進入房內見到一個連接充電線、與電視機電線綁在一起黑色小型電子設備發出不明紅色亮光。兩人檢查後懷疑電子設備其實是一部針孔攝錄機，於是立即錄下發現經過，再聯絡旅館櫃台職員，再報警求助。

礁溪警方到場後發現，針孔攝錄機直接掛在電線之上，有人走動才開始錄影，由於機內記憶卡不斷重錄覆蓋，之前所拍影像已不存在，僅留下5組客人入住影片。當談及針孔攝錄機有否拍到客人任何特別影像時，警方稱鏡頭裝設角度下垂歪斜，只拍到三分之一床位，沒有拍到任何人面部及身體隱秘部位。

網民推測旅館有「內鬼」 由於涉事情侶未被拍到，加上獲得溫泉旅館退款及道歉，因此同意與對方和解，沒有就此興訟。他們事後在網上公布事件，並提醒無論男女在外過夜均要小心。有網民大感驚訝，查問到底是哪一間溫泉旅館涉事。另有人推測針孔攝錄機設有記憶卡，即代表不時需要回房拿走記憶卡，犯人有可能是長期指定入住同一房間或溫泉旅館內部員工。

經調查後，警方發現溫泉旅館沒有給予其他客人入住同一房間，初步排除客人偷拍可能，正全面調閱閉路電視畫面，查清進出房間可疑人士，呼籲嚴禁拍攝不雅影片，同時促請民眾及網民不要轉傳及流傳影片，否則有可能被控面臨妨害秘密、妨害風化及散布猥褻物等罪名。

事件曝光後，有當地業界人士希望，警方能夠公布涉事溫泉旅館的名字。他指旗下溫泉旅館定期會有檢查，保障客人私隱，而事發溫泉旅館可能也是受害者，「希望大家可以留一條活路給事發飯店員工繼續討生活」。本報綜合報道