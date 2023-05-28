網信部門查處自媒體 關6.66萬帳號

【本報綜合報道】中央網信辦上周六表示，自3月10日以來，各級網信部門嚴肅查處各類違規自媒體帳號，截至周一，微博、騰訊、抖音、快手等重點平台累計清理141萬多條違規訊息，處置92萬多個違規帳號，其中永久關閉6.66萬多個帳號。

「清朗‧從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動從嚴打擊發布傳播謠言訊息、有害訊息和虛假訊息的自媒體，嚴肅查處假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員的自媒體，全面整治蹭炒熱點、博取流量和違規變現的自媒體，取得階段性成效。

多平台打擊有害訊息 各級網信部門履行屬地管理責任，積極統籌協調公安、市場監管等部門，重拳整治違法違規自媒體，依法約談自媒體營運主體2,089人次，移交公安機關進一步核查處置線索2,268條，積極對外公開典型案例，持續淨化網絡生態。

下一步，中央網信辦將繼續把整治自媒體亂象作為工作重點，加強日常監管，從嚴查處自媒體違法違規行為，依法處置問題突出、整改不力的網站平台。