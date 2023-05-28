鋰電廠多地裁逾2000名應屆畢業生

【本報綜合報道】內地鋰電池生產商中創新航近日被指與逾2,000名應屆畢業生解約，牽涉職位包括辦公服務、設備工藝師及前端研發師，涉及四川成都、安徽合肥、福建廈門、江蘇常州、湖北武漢等分公司。有被解約的應屆畢業生指，公司稱會賠償3,000元人民幣（約3,330港元）違約金，但未給予具體解約理由且態度敷衍。

稱賠違約金 未提原因 內地傳媒上周五報道，在四川成都讀大學的應屆畢業生周同學表示，去年11月接到中創新航成都分公司錄用通知，對方當時催促3天內考慮好並簽訂三方協議。至近日她收到解約通知，入職群聊亦在無任何公告情況下突然解散，隨後又接到解約電話及郵件，對方稱理由是崗位變動，但未再補充具體原因。

周同學加入一個中創新航全國被解約應屆生群，群內超過600人，幾乎所有今年的應屆畢業生都被解約。她稱自己為此拒絕許多其他工作機會，加上現在春季招聘已結束，為其就業帶來極大困擾，要求中創新航就事件詳細說明；中創新航尚未回應事件。