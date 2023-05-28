神舟十六號演練發射 擇機升空

【本報綜合報道】中國載人飛船神舟十六號與長征二號F遙十六運載火箭組合體上周一轉運至內蒙古自治區酒泉衞星發射中心發射區，近日擇機發射升空。上周五發射場系統組織場區各單位展開全系統發射演練，檢查所有的發射工作是否完全準備到位，並檢驗各系統在發射流程執行的可靠性和安全性。

與正式程序基本相同 此次演練內容與正式發射程序基本相同，飛船進行系統功能檢查，神舟十六號航天員進入飛船返回艙，開始人、船、箭、地聯合檢查測試。演練中，航天員要模擬真正執行飛行任務，身穿艙內航天服，從整流罩的登艙口進入飛船。一切準備就緒之後，火箭開始模擬起飛，航天員要完成整個待發和起飛過程中的關鍵操作動作。

酒泉衞星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉表示，船箭組合體轉運到發射區後進行協調性的檢查，完成整個火箭的箭地狀態連接和設置。發射中心之後完成火箭和飛船系統的功能檢查，也完成發射區的電測工作。目前神舟十五號任務接近尾聲，在軌的3名航天員狀態良好，正在進行返回前的準備工作。為了迎接神舟十五號返回做準備，東風着陸場系統近日陸續演練搜救回收。