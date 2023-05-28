6男青年疑被拐至緬北毆打

【本報綜合報道】內地傳媒上周六報道，廣東省揭陽市普寧市里湖鎮鄭先生聲稱，包括其17歲兒子在內6名男青年被蛇頭拐騙至緬甸北部，期間遭人脅迫毆打，目前失去聯絡。負責協查此事的雲南公安表示，已經就事件立案。

鄭先生指上月23日、26日及本月4日與兒子取得聯繫，對方稱此前通過聊天應用程式找工作，認識一名自稱來自揭陽市惠來縣的中年男子，上月16日與另外5名青年跟隨對方途徑廣東省汕頭市、雲南省昆明市等地，最終抵達雲南省臨滄市並在邊境被販賣給緬甸蛇頭。鄭先生兒子曾經向父親表示，自己被控制並獲安排學習電腦，若不聽話就被打，他本月4日發出定位，又在一段影片中拍攝到兩名持槍男子。