欠債催命 男子殺4親人後自盡

死者最細僅3歲 妻子早前離家出走 湖南省長沙市上周四發生一家5口滅門慘劇，死者分別是男戶主、其父母和兩名女兒。長沙公安翌日通報，表示29歲男子郭×穎因欠下高額債務與家人產生矛盾，在家中殺害4名家人後畏罪自殺身亡，案件目前正在進一步偵查。

案發後網上流傳的聊天截圖顯示，案發地點位於長沙市開福區萬國城小區3期11棟樓內，該小區有住戶一家5口陳屍家中，當中年紀最小的死者只有3歲；成年男子的妻子在10多天前離家，幸而逃過一劫。所有死者的遺體至少被放置屋內幾天，現場充滿一股類似臭豆豉的屍臭味。

傳多說法 長沙當局核查 該小區物業一名工作人員表示，上周三晚上，小區一名戶主因沒到單位上班，而且無法聯絡，有熟人找上門而揭發命案並報警。另有說法是有物業人員上門催收費用，開門一刻才揭發命案。小區附近商戶也表示，當晚見到有殯儀館車輛駛到小區。

小區所在的史家坡社區和瀏陽河街道辦事處工作人員表示，案件目前已經由公安介入，一切將會以警方公布為準。長沙網信辦人員表示，關注到相關輿情，警方正在調查核實。

內地傳媒引述知情人士報道，男戶主因長期賭博導致負債纍纍，對生活絕望之下，殺害家人後自殺。

關於5人的死因，網絡上眾說紛紜，有稱他們一家無法償還負債，所以其中一人投毒，連同自己本人一起毒殺；另外有說法是指該家庭因債務導致夫妻關係不睦，妻子離家出走，丈夫用刀殺害4名家人，然後再自刎了結生命。本報綜合報道