醫學克萬難 癱漢行得番

12年前脊髓受傷 頭部植傳導裝置 重新學步 荷蘭一名男子12年前遇上意外癱瘓，他前年在醫學團隊協助下，植入電子傳導裝置，令大腦和脊髓重新連結，重拾平穩行走的能力。有關技術目前仍處於實驗階段，距離普及仍有一段距離。

40歲事主奧斯卡姆（Gert-Jan Oskam）因單車意外致脊髓受傷，從此雙腿癱瘓。奧斯卡姆接受瑞士研究團隊研究，在頭骨兩側及脊髓周圍插入多個電子傳導裝置。植入物在收集奧斯卡姆的大腦信號後，以算法轉化成指令，用來移動腿部和足部肌肉。研究團隊表示，患者即使只是間歇使用電子傳導裝置步行，有關動作會訓練肌肉。當裝置關閉時，患者亦恢復一定程度運動，表明受損的神經可能正在再生。

受損神經可能再生 經過幾周訓練，奧斯卡姆可以在電子傳導裝置幫助下站立和行走，雖然動作緩慢但流暢。奧斯卡姆表示，覺得自己像個蹣跚學步的孩子，正在重新學習走路，現在可以站起來和朋友喝啤酒，這是一種很多人都沒有意識到的快樂。本報綜合報道