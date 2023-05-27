一件T恤最大可以有多大？不外乎是「大碼」前可以放下多少個「加」，但在羅馬尼亞有人就以回收塑料製成一件長達108.96米、寬73.48米的超巨型T恤，不但完全顛覆大眾對「加大碼」的認知，亦打破了全球最大T恤的世界紀錄。超巨型T恤在打破紀錄後拆解成一萬件衣服，並捐贈給弱勢兒童。