研究警告巴黎地鐵空氣污染嚴重

【本報綜合報道】一項近日公布的最新研究警告，法國巴黎地鐵範圍內的空氣污染微粒過多，令乘客暴露於嚴重的空氣污染。巴黎地鐵管理公司質疑調查結果，指不應該把環境測量與屬於戶外空氣質量指標的世界衞生組織一般標準相比。

該份為法國電視5號頻道《綠色憤怒》節目而進行的研究周二公布，指巴黎地鐵系統污染微粒數量遠遠超過建議標準。義工花8個月時間，在地鐵及郊區快線火車系統總共435個月台進行調查，其中392個月台位於地底，量度時段為平日晚上6時至8時其中的5分鐘至10分鐘。

研究發現地鐵網絡懸浮微粒濃度平均為每立方米24微克，比世界衞生組織建議的每立方米5微克水平高出接近4倍，巴黎東北面的美麗城地鐵站甚至錄得每立方米60微克。地鐵5號線整體情況最嚴重，微粒濃度為每立方米35微克，郊區快線火車系統最繁忙的A線情況相近。

在此之前，巴黎地鐵公司已經因污染問題受到抨擊。今年較早時，巴黎檢察部門就地鐵系統污染被故意低估並危害人命的指控展開刑事調查。