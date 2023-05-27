拜登正式提名布朗任參聯會主席

布 朗

【本報綜合報道】美國總統拜登周四在白宮玫瑰園正式宣布提名空軍總參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.），接替今年10月卸任的參謀長聯席會議主席米利；若提名獲參議院確認，61歲的布朗將是繼鮑威爾（Colin Powell）之後第2位出任這職位的非裔軍官，美國國防部長和參謀長聯席會議主席將首次同時由非裔將領擔任。

或成第2位非裔任此職 拜登介紹布朗時稱讚他是一位「自豪、厲害的美國空軍」和「一流的戰略家」，但布朗的遠見和不斷超前思考的決心是最吸引拜登的素質。拜登又說，若布朗出任參謀長聯席會議主席，他將可以依靠布朗「作為軍事戰略家和軍事創新領導者的建議」，使美軍繼續成為世界最佳的軍隊。

四星上將布朗是F16戰機機師，3年前升任為空軍總參謀長，是首位領導美軍軍種的非裔人，制訂美軍的印太地區空中戰略、推動美國核武現代化。布朗的提名可能在參議院遇上阻撓，共和黨籍參議員特貝爾維萊不滿國防部用公帑為女兵支付墮胎旅費和提供有薪假期，2月起在參議院阻礙美軍高層提名的確認程序，目前有逾200人的提名受阻。特貝爾維萊指摘軍方為達致「多元」而做得太多，稱這樣削弱軍隊。