伊州報告 451神職人員性侵1997童

【本報綜合報道】美國伊利諾伊州總檢察長拉奧爾（Kwame Raoul）周二公布報告，指1950年至2019年累計有451名天主教神職人員性侵1,997名兒童。芝加哥大主教庫皮克（Cardinal Blase Cupich）周四敦促拉奧爾提供有關資訊，並指如果指控屬實，樂意把相關人士列入可信指控名單。

不少案件已過訴訟時效 拉奧爾表示，由於很多案件年代久遠，一早已經超過訴訟時效，因此「公義得不到彰顯」，希望報告能夠揭露虐待無辜兒童的人，以及掩蓋虐待行為的教會領袖。他指肇事者可能永遠不會在法庭上追究責任，但是透過公布姓名可以向他們問責，並為長期默默承受苦難的幸存者提供一定程度治療。

庫皮克指願意根據報告建議，拒絕讓涉及指控的神職人員在大主教管區工作，但他寧願使用「胡蘿蔔」而不是「大棒」。對於報告建議為受害者建立獨立的調解和賠償程序，庫皮克稱不想交由第三方執行，因為會剝奪教會為受害者提供教牧關懷的機會。