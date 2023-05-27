日本襲擊4死 市議長之子落網

中野市爆刀槍血案 日本長野縣中野市周四下午發生的刀襲槍擊，疑犯昨日凌晨落網，事件合共造成4人死亡。疑兇據報是市議會議長青木正道的兒子青木政憲，他在當地昨日凌晨二時左右，從藏身處與警方對峙的市議會議長寓所步出屋外，但未有表現出投降的意圖；至凌晨4時半，警方終於將他拘捕，並對事件展開詳細調查。

警方周四下午近4時半接報，中野市江部地區有男子刺傷一名女子，該名男子以疑似獵槍射向趕至現場警察，之後逃離現場並躲入一幢住宅。警方證實，被刺傷的66歲女子村上幸枝，以及中槍的46歲男警玉井良樹和61歲男警池內卓夫死亡。目擊者憶述案發時的情況，表示被刺傷的女子當時向他求救，在她身後一名身穿迷彩服、年約30多歲的男子，手持數十厘米長刀子追上來，刺傷女子的背部，在她倒地後又再刺傷其胸部。目擊者質問該男子為何這樣做，對方回答說是想殺人，之後離開。

警察接報到場時，男子以疑似獵槍向警車車窗開槍，當時車內相信有兩名警察，他開槍後向北方逃去。警方指男子開槍時身穿全身迷彩服，頭戴迷彩帽、太陽眼鏡和口罩。疑兇藏身的住宅是市議會議長青木正道的寓所，晚上8時前後上址兩次傳出槍聲。8時半左右，議長的妻子逃出，向警方表示在住宅內被包圍的是其兒子。昨日凌晨零時10分，住宅內另一名女性逃出，兩名女子受到警方保護，議長亦安全。

疑兇落網後，警方證實另有一名被兇徒襲擊受傷的高齡女性死亡；警方初時表示這名傷者是男性，由於疑兇持槍和現場傳出槍聲，未能夠將其送院救治。警方一度呼籲現場半徑300米範圍內的居民疏散到一間中學暫避，事件平息後解除避難區域。日本國家公安委員會委員長谷公一昨日表示，青木政憲從長野縣公安委員會處獲得擁有獵槍及空氣槍的許可，在手續上沒有問題，目前正在調查他的槍枝使用情況。

東京爆槍擊一人受傷 另外，東京都町田市昨日發生槍擊案，一名成年男子胸部中槍受傷，兩名涉案男子乘車逃去。現場位於JR町田站附近的鬧市，附近有多間餐廳。一名餐廳職員稱晚上8時左右聽到多聲槍響，不少人拔足狂奔；網上流傳照片顯示一名傷者浴血倒地。本報綜合報道