俄再空襲烏 診所中彈2死23傷

【本報綜合報道】俄羅斯周四深夜至昨日凌晨對烏克蘭發動新一輪空襲，使用17枚不同型號導彈及31架自殺式無人機。烏克蘭空軍稱擊落其中10枚導彈及23架自殺式無人機，第聶伯羅彼得羅夫斯克一間診所被擊中，造成至少兩人死亡及23人受傷。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯圖95MS戰略轟炸機在裏海上空發射10枚Kh101/Kh555巡航導彈，7枚S300/S400防空導彈從俄羅斯佔領的扎波羅熱州地區發射，還有一批伊朗製自殺式無人機從南北兩個方向攻擊。烏克蘭空軍稱擊落全數來襲巡航導彈，在哈爾科夫州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州上空截擊部分來襲防空導彈及自殺式無人機。

俄羅斯本月恢復大規模空襲烏克蘭，美國國防部國防安全合作局周三宣布，美國國務院批准向烏克蘭出售一套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），價值2.85億美元（約22.2億港元），指烏方迫切需要增強防禦俄羅斯的能力，獲得及部署NASAMS可以加強保衞民眾及國家基礎設施的能力，用作短程防空攔截導彈、無人機及飛機。