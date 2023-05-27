烏20機師 將赴英訓練駕F16

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周四表示，歐洲盟友正在制訂計劃訓練烏克蘭飛行員駕駛F16戰機，但他認為防空系統仍然是烏方控制空域最需要的武器。美國雜誌《外交政策》報道，約20名烏克蘭飛行員將在英國接受F16戰機初階訓練。

美防長指烏最需要防空武器 奧斯汀在國防部記者會表示，烏克蘭還需要有能力維修F16戰機及擁有足夠彈藥，所以防空系統繼續是烏方最需要的武器。參謀長聯席會議主席米利形容F16戰機不是「神奇武器」，向烏克蘭提供10架F16戰機可能耗資20億美元（約156億港元），俄羅斯已經擁有約1,000架第4代和第5代戰機；假如要在空中較量，烏克蘭需要大量同類戰機，因此美國和盟友首先向烏克蘭提供大量綜合防空系統是正確的做法。

英國政府發言人稱，相關計劃是烏克蘭飛行員的地面基礎訓練，為了更具體的F16戰機或其他型號戰機訓練作準備；烏克蘭希望派遣具不俗英語能力的空軍軍校學生赴英加快訓練。瑞典國防大臣雍松表示，數名經驗豐富的烏克蘭飛行員將在瑞典接受JAS39戰機的模擬及真實飛行訓練。

另一方面，美國國防部最新發布的照片顯示，多輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克本月12日起陸續運抵德國格拉芬沃爾訓練場，用於訓練烏克蘭士兵操作，預計需時數周。