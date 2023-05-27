美4架B1B抵英執行部署任務

【本報綜合報道】美國近期加強在歐洲的軍事部署，繼新一代航空母艦福特號周三到訪挪威後，4架B1B超音速轟炸機分成兩批，分別周二及周四抵達英國執行轟炸機特遣隊部署任務；一批F22隱形戰機同期從波蘭前往羅馬尼亞參與聯合訓練任務。

該批美國空軍B1B超音速轟炸機從駐地德州戴斯空軍基地出發，部署英國費爾福德空軍基地。首兩架轟炸機抵埗前先飛往波羅的海上空，與在區內盟友及夥伴的戰機展開整合行動，執行北約空中警巡及空中護盾任務。美國空軍表示，這展示軍方隨時隨地快速部署的能力，為美國及盟友指揮官提供致命性的精確及全球打擊選項。

12架F22支援北約 美國空軍上月從維珍尼亞州蘭利－尤斯蒂斯聯合基地，調派12架F22隱形戰機到波蘭，支援北約整合空中及導彈防禦、反整合空中防禦系統的能力，保護接近2,414公里長的北約東翼邊境。

部分F22隱形戰機周一至周四實施敏捷作戰運用，前往羅馬尼亞與該國及意大利空軍訓練，展示聯軍戰備狀態及回應捍衞北約領土的能力。