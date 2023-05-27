俄白防長簽協議 部署戰術核武應對北約

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周四與白羅斯國防部長赫列寧簽署協議，確認俄方在白羅斯部署戰術核武。紹伊古解釋，相關舉動是回應北約聯合核任務的威脅及活動增加，未來可能採取額外措施確保俄白聯盟國安全。

紹伊古稱協議涉及非戰略核武，符合目前所有有效的國際義務，核武存放設施預計7月1日前完工。俄羅斯已經向白羅斯提供可以攜帶核彈頭的伊斯坎德爾M戰術彈道導彈，並改裝部分戰機攜帶核武，核武不會交予白羅斯，控制及決定使用權在俄方。他指摘西方持續向烏克蘭提供軍事援助，故意盡一切可能延長衝突，西方對俄羅斯發動不宣而戰的戰爭。

日對俄施加額外制裁 赫列寧稱協議有效回應敵視兩國的侵略政策，希望俄羅斯此舉令西方大國改變在區內的活動。美國國務院發言人米勒指，俄白的核武部署計劃是俄羅斯入侵烏克蘭以來，不負責任行為的最新示例，重申在衝突使用生化或核武將面臨嚴重後果，但補充目前美國沒看到調整戰略核態勢的理由，也沒迹象表明俄羅斯正準備使用核武。

日本內閣官房長官松野博一昨日宣布，日本將對俄羅斯實施額外制裁，把24名個人和78間公司列入黑名單，並對80間俄羅斯公司實施出口限制。他又譴責俄羅斯啟動在白羅斯部署戰術核武器的計劃，將進一步加劇烏克蘭緊張局勢，作為唯一在戰爭時期遭原子彈轟炸的國家，日本堅決反對俄羅斯的核威脅，更不用說使用核武器。