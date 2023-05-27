俄傭兵撤出巴赫木特 美制裁瓦格納領袖

普里高津稱大部分瓦格納部隊撤往後方休整，並指如有需要會重返巴赫木特。瓦格納部隊本月20日宣稱全面控制巴赫木特，僅5天後撤走；烏克蘭副國防部長馬利亞爾確認，瓦格納離開巴赫木特郊區陣地，但仍然控制市內陣地。美國財政部同日宣布，制裁瓦格納集團在西非國家馬里的負責人馬斯洛夫（Ivan Maslov），指控瓦格納試圖在馬里獲得地雷、無人機、雷達和反炮兵系統等設備，用於烏克蘭戰場。

烏證無人艇撞俄艦

另一方面，周四網上流傳影片顯示，烏克蘭無人快艇襲擊俄羅斯黑海艦隊電子偵察船伊萬‧胡爾斯號，攔腰撞向目標。無人快艇高速接近伊萬‧胡爾斯號時不斷有子彈射向它但均落入海中，畫面在撞上左舷前一刻中斷。烏克蘭傳媒引述政府消息指影片是真實，伊萬‧胡爾斯號沒有沉沒，但船體和設備嚴重受損，需要緊急維修。