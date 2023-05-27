崔天凱曾秘訪美國 斡旋俄烏衝突無果

崔天凱

【本報綜合報道】中美高層接觸在2月初美國擊落中國氣球後停滯，美國傳媒周三披露兩國「後門外交」，中方3月派遣前中國駐美大使崔天凱率領的代表團到美國華盛頓，與白宮國家安全顧問沙利文、副國務卿舍曼討論北京有意斡旋俄烏戰爭。

美國和西方國家官員質疑中國與俄羅斯關係密切，中方是否有能力和願意擔當真正的和事老。會面期間，崔天凱表明無論中國做甚麼或說甚麼，美國都採取行動反對令中方沮喪。美方指希望兩國深入溝通。本月10至11日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與沙利文在奧地利維也納會面，是兩國關係正在解凍的初步迹象。

美國官員指，北京近期再與華府外交接觸，是因為中方覺得現在處於氣球事件後當下更有利的位置，中方亦與多名歐洲領導人會談，試圖分化西方同盟及建立強勁商貿關係，「中方認為美國狀態不好」。惟中國對美國聯邦調查局等機關針對氣球電子裝備的分析報告感到焦慮，只要報告公開，北京或反擊可能影響兩國重新接觸。

李輝訪俄商討解決烏危機 另一方面，中國政府歐亞事務特別代表李輝昨日到訪莫斯科，與俄羅斯官員商討解決烏克蘭危機的問題。歐盟高級外交政策官員莫拉周四在比利時布魯塞爾與李輝會晤，希望中國利用自身對俄羅斯的影響力，促使俄方從烏克蘭撤軍以結束戰爭。