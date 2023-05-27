衝國會山莊美極右領袖囚18年

事件中最嚴厲判刑 阻嚇煽動革命 美國極右組織「守誓者」（Oath Keepers）始創人羅茲（Stewart Rhodes），被控前年1月6日率眾衝擊國會山莊。他周四因煽動陰謀罪罪成判囚18年，成為國會山莊暴動案至今最嚴厲判刑。法官強調，絕不能讓一群公民，因為不喜歡選舉結果就拿起武器，煽動革命。

哥倫比亞特區聯邦法官法官梅塔（Amit Mehta）形容，羅茲對國家和民主造成持續威脅，他的聰明、引人注目和魅力正是危險之處。梅塔同意檢察官所指，羅茲是衝擊國會山莊事件的領導者，同意歸類其罪行為針對政府的恐怖主義行為。守誓者佛羅里達州分部負責人麥格斯（Kelly Meggs）亦因相同罪名，判囚12年。

送往服刑前，58歲的羅茲在庭上挑釁地發言，形容自己是政治犯，是為美國生存而戰的烈士，又自比作前蘇聯異見人士索爾仁尼琴，表明希望揭露美國政權犯罪行為。助理檢察官拉科齊（Kathryn Rakoczy）描述判決為追究國會山莊暴動案責任的最重要一步，她曾敦促梅塔判處羅茲至少25年監禁。

拒承認選舉結果 揚言內戰 羅茲在2020年總統選舉投票兩天後，發起運動拒絕承認選舉結果。他向支持者稱，如果不爆發內戰便無法解決問題，呼籲支持者在身體及精神上做好準備。羅茲事發時一直身處國會山莊外，部分守誓者成員在麥格斯率領下闖入國會，羅茲期間透過電話及短訊指揮，檢方形容羅茲當時猶如在戰場上調兵遣將的將領。辯方抗辯稱，守誓者沒有在案發時使用藏匿的武器，他們當時執行防禦任務，揚言會提出上訴。

羅茲曾在陸軍傘兵部隊服役，並入讀耶魯大學法學院。他在2009年創立守誓者，家人稱長時間被他虐待及忽視。羅茲前妻阿當斯本周較早前透露，蒙大拿州法院已批准她與羅茲離婚。本報綜合報道

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