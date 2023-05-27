B52H轟炸機測試長射程水雷

【本報綜合報道】美國空軍近年聚焦研發反制中國海軍的手段，一架B52H戰略轟炸機早前在太平洋展開驗證能力測試，從超過64公里距離外投射一枚具備延長射程設計的水雷。這意味日後毋須多次在戰區上空低飛部署水雷，同時大幅提高精確度。

用於反潛反艦精準度高 美國空軍周三表示，今年3月初在夏威夷州考愛島太平洋導彈試射場，為投放聯合直接攻擊彈藥（JDAM）快速打擊增程型水雷（QS-ER）展開測試。這款2,000磅重武器把Mk64水雷與GBU-64v1聯合直接攻擊彈藥增程型二合為一，其獨特之處是射程及精準兩方面，讓機組人員在不同速度及高度進入「發射可接受地區」投放武器；由於擁有極好的精確度，所以減少需要使用的水雷數量，並提高投射平台的存活率。

水雷屬於提供塑造戰場空間及保護部隊能力的低成本武器，用於反艦及反潛作戰，透過破壞水面艦艇及潛艇阻止或引導敵人進入指定區域。美國海軍現時配備兩款水雷，一款是飛機投放的空投型快速打擊水雷，另一款是部署潛艇的潛射機動水雷。面對中國海軍規模日益強大，美國加強水雷作戰能力，有助日後一旦中美兩國因台灣問題爆發衝突時，美方可以精準空投水雷阻止解放軍艦隊接近台灣及附近海域。