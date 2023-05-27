拜登擬頒令 限美商投資華軍企

G7成員國須共同行動

美國希望防止中國在特定目標技術上獲得軍事優勢，但制訂行政命令複雜，美方希望避免出現意外後果，對投資者產生不確定性。美國高級政府官員透露，在日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會上與盟友協調及取得明顯進展，G7不會用相同時間表和方式行動，各國對面臨挑戰有共同評估，同意對外投資是重要工具，成員國必須共同行動。