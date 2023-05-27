美運台刺針防空導彈 北京提嚴正交涉

【本報綜合報道】近日有指美國將動用總統撥款權向台灣提供價值5億美元（約39億港元）的額外安全援助，載運一批便攜式刺針防空導彈的貨機周四深夜抵達桃園國際機場，由台灣國防部正式接收。中國大陸外交部昨日批評美國向台灣提供武器是極其錯誤和非常危險的舉動，陸方強烈不滿及堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

美助台獲北約軍事數據鏈系統 台灣國防部官員表示，美國的武器援助案近期開始實施。首批交付台灣的便攜式刺針防空導彈特點是輕便和易於攜行，導彈發射後還會自行鎖定、追蹤敵機，士兵不必一直留在原地瞄準、導引目標，可以立刻尋找掩蔽，或轉換發射地點、繼續接戰其他敵機，進而提升射手本身的生存性及作戰效率。中國大陸外交部發言人毛寧敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台灣海峽局勢緊張因素，停止縱容支持「台獨」分裂勢力以武謀獨。

台灣軍方周四指，美國將協助台灣取得北約Link 22數據鏈系統技術，與美方連網形成共同作戰圖像。台灣國防部戰略規劃司長李世強強調台軍現有系統無問題，升級旨在與美方連結。台軍現有迅安系統使用Link 16，Link 22以Link 16為基礎研發，大幅提升超地平線聯網、強化抗干擾的能力，提升指揮效率、訊息傳遞更快。

美國傳媒周三報道，北約防衞學院校長里特曼（Olivier Rittimann）今年3月底跟隨捷克國防大學訪問團到台灣。北約防衞學院證實消息，指訪問是正常學術交流。